VS-ambassadeur maant Duitse bedrijven

Richard Grenell Ⓒ ANP

BERLIJN - De onlangs benoemde Amerikaanse ambassadeur in Duitsland, Richard Grenell, is al snel na het opzeggen van de Iran-deal door president Trump in actie gekomen, via Twitter. „Duitse bedrijven die zaken doen met Iran zouden hun handelstransacties onmiddellijk moeten afbouwen”, aldus Grenell.