Ophef over ’seksistische’ bloemkolen

De pizzazaak lanceerde deze week een nieuwe bodem van bloemkool. De campagne daarvoor bij bushokjes en andere openbare plekken gaat gepaard met de gewraakte poster. De subtiele ondertitel luidt: ’Zo lekker kan bloemkool zijn’.

Sociale mediagebruikers doen hun beklag over de reclame, zoals schrijfster Lieke Marsman die het campagneteam van New York Pizza op Twitter belachelijk maakt. Tegenstanders vinden het beeld seksistisch, niet meer van deze tijd en onverantwoord voor langslopende kinderen. Het Parool publiceerde zelfs een ingezonden brief waarin een vrouwelijke lezer pleit voor een verbod op dergelijke reclame-uitingen op straat.

#MeToo

Toch klinken er ook zeker andere geluiden. De advertentie werkt juist omdat het opvalt, schrijft twitteraar Christiaan Baaij. Hij spreekt van een ’gewaagde reclame’ gezien de huidige tijdgeest en de #MeToo-beweging. Gebruiker Remko Meddeler „raakt niet uitgekeken” op de poster.

Joost Geurtsen, marketingdirecteur bij New York Pizza, is hartstikke tevreden over de eerste campagneresultaten. „Er wordt over gesproken en er zijn veel mensen die de pizzabodem proberen”, zegt hij in een reactie tegen De Telegraaf. Dat de poster op het randje is, beseft hij zich maar al te goed. „We proberen altijd met onze reclames en acties humor in het leven te brengen. Dat doen we meerdere keren per jaar. Het idee met de bloemkolen is zo geboren omdat André van Duin hier ooit een grappig liedje over maakte (’K Heb Hele Grote Bloemkolen, red.). Op die manier hopen we met een knipoog deze bodem onder de aandacht te brengen.”

De boze reacties die de poster bij sommigen oproept, vindt Geurtsen jammer, maar logisch. „Dat is altijd het lastige. Humor is iets subjectiefs. Je kan het nooit voor iedereen goed doen. Maar dit is écht alleen maar een hele dikke knipoog.”