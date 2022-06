FNV noemt structureel minder vluchten Schiphol onvermijdelijk

Joost van Doesburg

UTRECHT - Het structureel terugbrengen van het aantal vluchten op Schiphol is een onvermijdelijk besluit. Dat zegt projectleider Schiphol Joost van Doesburg van vakbond FNV in reactie op het bericht dat het kabinet het plafond van 500.000 vluchten wil verlagen met 50.000 tot 60.000. „Het is onvermijdelijk als eerste stap om de luchtvaart in balans te brengen met omgeving, milieu en klimaatdoelstellingen”, zegt Van Doesburg, die het plan steunt.