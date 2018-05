Blok: Iran-akkoord is juist noodzakelijk

„Nu is het zaak snel om de tafel te gaan”, reageert hij. „Met de EU, maar ook met de Amerikanen. Om een nieuw pad uit te stippelen en aan een oplossing te werken.”

Volgende week is Blok bij de Veiligheidsraad in New York, waar Iran volgens hem „natuurlijk een prominent onderwerp van gesprek zal zijn.”

Veiligheid

Hij wijst erop dat het Iran-akkoord verzekert dat Iran geen kernwapen ontwikkelt. „Het draagt bij aan stabiliteit in de regio, en het draagt bij aan de veiligheid van Nederland en Europa”, vindt hij. „Het is en blijft de beste manier om ons te verzekeren dat Iran geen kernwapen ontwikkelt, gebaseerd op heel stevige inspecties van het Internationaal Atoomgezelschap.”

Wel zegt Blok dat het huidige akkoord ’niet perfect’ is en dat de zorgen over het Iraanse ballistische raketprogramma en de Iraanse rol in de regio geadresseerd moeten blijven worden. „Maar het akkoord is een noodzakelijk resultaat van 12 jaar onderhandelen”, aldus Blok. „Het Amerikaanse besluit brengt ons verder van huis. Nederland gaat met partners aan een oplossing werken, voor onze veiligheid en die van Europa.”

