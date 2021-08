OM: ’Niets leek moordplan te kunnen stoppen, ook niet kans dat onschuldige slachtoffers zouden vallen’

Premium Binnenland

Hoofdofficier Michiel Zwinkels: ’Moord als businessmodel’

In sneltreinvaart werden in 2017 en 2018 volgens justitie door een ’moordbedrijf’ maar liefst dertien aanslagen gepleegd of gepland. Verdachten praatten over liquidaties alsof het over broodjes ging. Maandag start de strafzaak Eris rond 21 van hen. In alle opzichten een monsterproces.