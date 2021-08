Omvangrijk liquidatieproces rond motorclub Caloh Wagoh begonnen in propvolle rechtszaal

LIVE – Verslaggever Saskia Belleman is bij de rechtszaak aanwezig. Volg de zaak via haar tweets onderaan dit artikel (vanaf circa 9.30 uur).

Het was voor de rechtbank Midden-Nederland flink passen en meten om iedereen in de zaal te krijgen, met inachtneming van de geldende coronamaatregelen. Mensen die niet direct bij het proces betrokken zijn, zoals bijvoorbeeld nabestaanden, moeten nu daarom noodgedwongen de zitting op een andere locatie via een videoverbinding volgen. De rechtbankvoorzitter gaf al aan dat het waarschijnlijk later in het proces rustiger zal zijn. Niet alle verdachten en advocaten hoeven dan nog aanwezig te zijn, dus kunnen de nabestaanden waarschijnlijk wel naar de rechtbank in Amsterdam komen.

Hoofdverdachte in Eris is Delano ’Keylow’ R., voorman en oprichter van de inmiddels door de rechter verboden motorclub. Hij zou onder meer moordopdrachten hebben aangenomen van Ridouan Taghi, de hoofdverdachte in een ander groot liquidatieproces, Marengo.

Mede-hoofdverdachte is Greg R., hij wordt als een soort godfather en prominent lid van de motorclub gezien. Vlak voor de zitting was hij onwel geworden, gaf de voorzitter van de rechtbank aan. R. zat wel in het verdachtenbankje, maar zei dat hij zich niet zo goed voelde.

De twee megazaken Eris en Marengo volgen elkaar chronologisch op. Marengo ’eindigt’ met de vergismoord op Hakim Changachi begin januari 2017. Eris ’begint’ met de vermoedelijke vergelding voor deze vergissing, de moord op Justin Jap Tjong eind januari 2017. Deze moord zou in opdracht van Taghi zijn gepleegd.

Voor de bewijsvoering beschikt het Openbaar Ministerie in beide zaken over verklaringen van kroongetuigen. In Eris is dat Tony de G. Het OM leunt voor het bewijs ook op een reeks zogeheten PGP-berichten die zijn gevonden bij hoofdverdachte Delano R. Hij zou hiervan foto’s en filmpjes hebben gemaakt.

Het OM heeft na de start van de zitting aan de hand van een beeldpresentatie de lijnen van het grote, complexe onderzoek geschetst. „Onluisterend” en „onthutsend” noemt justitie de werkwijze van „de koelbloedige, uiterst meedogenloze organisatie die in opdracht mensen vermoordt.”

De rechtbank heeft in totaal 64 zittingsdagen voor de zaak uitgetrokken en hoopt begin juli volgend jaar uitspraak te kunnen doen.