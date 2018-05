Duits vliegtuigje neergestort, 2 doden

Foto ter illustratie. Ⓒ Reuters

TOULOUSE - Een Duits vliegtuigje dat op weg was naar Toulouse is in het zuiden van Frankrijk neergestort. De twee inzittenden zijn om het leven gekomen. Volgens de prefect van het departement Tarn crashte het toestel door nog onbekende oorzaak in de buurt van het dorp Marnaves, zo’n 60 kilometer ten noordoosten van Toulouse.