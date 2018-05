Met een overdonderend krachtige speech maakte Donald Trump een einde aan de Iran-deal, ofwel de ’Joint Comprehensive Plan of Action’. Trouwens, het was geen deal maar een set richtlijnen. In november 2015 omschreef het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, toen nog onder Obama, het plan als ’geen verdrag of maatregel van bestuur, en is geen getekend document’.