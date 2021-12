Sylvana Simons krijgt standje van voorzitter: ’Het lijkt wel een kleuterklas hier’

Den Haag - Een debat over emancipatie in de Tweede Kamer is ontaard in een kakofonie van verwijten. Kamerlid Sylvana Simons (Bij1) verweet PVV’er Harm Beertema intimidatie. Beertema verweet Simons rancune tegen blanken. Commissievoorzitter Ockje Tellegen zag de kift zo ontsporen dat de Kamerleden met een kleuterklas vergeleek en Simons een standje gaf over de mores in de Kamer.