Happy end verzekerd

Een happy end houdt in dat een bezoeker na een massage met de hand tot een hoogtepunt wordt gebracht, iets wat in Oost-Azië gebruikelijk is. Veel oosterse behandelingen als acupunctuur – en soms ook massage – worden, vooral bij aanvullende verzekeringen, vergoed. Vaak zit er wel een limiet aan het aantal behandelingen.

’Patiënten’ die hun verzekeringsmaatschappij willen laten opdraaien voor de kosten van hun gerief, zorgen ervoor dat er – in samenspraak met de massagesalons – een andere behandeling op de factuur wordt gezet dan in werkelijkheid wordt ondergaan. „Op deze manier heeft de klant gratis genot, en verdient óók de behandelaar of onderneming”, zegt een Nederlandse Chinees die bekend is met de truc, maar anoniem wil blijven.

Onduidelijk

Het zou in veel gevallen om Chinese kneedtoko’s gaan, die zijn aangesloten bij een erkende beroepsvereniging. De fraude lijkt bijna niet te controleren, doordat er sprake is van een een-tweetje tussen klant en behandelaar in een besloten ruimte. Hoe vaak er misbruik van wordt gemaakt, is dan ook onduidelijk.

Zorgverzekeraars Nederland (ZN), de overkoepelende brancheorganisatie, geeft aan niet specifiek op het fenomeen te kunnen ingaan ’om geen slapende honden wakker te maken’.

’Lastig te onderzoeken’

„We krijgen over allerlei zorgsoorten meldingen, ook over alternatieve zorg waarbij een ’onjuiste voorstelling van zaken’ wordt gegeven”, zegt een woordvoerder. „Het is alleen lastig te onderzoeken, omdat zowel de zorgverlener als de verzekerde een belang heeft bij geheimhouding.”

Een woordvoerder van Menzis erkent dat er weinig tegen de fraude is te beginnen. „Als een massage met ’happy end’ wordt gegeven, maar er wordt acupunctuur op de nota gezet, gegeven door een zorgaanbieder die is aangesloten bij een door ons erkende beroepsvereniging, dan wordt de nota vergoed, omdat deze voldoet aan de door ons gestelde voorwaarden. Deze versie van declaratie was bij ons verder niet bekend.”

’Kunnen het niet uitsluiten’

Een zegsvrouw van Zilveren Kruis/Achmea vult aan: „We zijn er niet van op de hoogte, maar uitsluiten kunnen we het niet.” En een woordvoerder van CZ: „Als mensen bewust de boel flessen, is het moeilijk daar iets tegen te doen. Dat zie je ook in andere beroepsgroepen.” De zorgverzekeraars stellen op meerdere manieren te controleren.

De woordvoerder van ZN benadrukt dat er veel energie in fraudebestrijding wordt gestoken. „Want het is heel belangrijk dat hier een einde aan komt. Geld voor zorg moet ook echt naar zorg.” Ondernemingen die worden betrapt, lopen het risico hun deuren te moeten sluiten.

’Politie leest mee’

Zhong, een erkende Nederlandse vereniging voor traditionele Chinese geneeskunde die door het hele land zo’n 900 aangesloten leden heeft, trekt nadrukkelijk zijn handen af van zaken die zich bezighouden met bedrog. „Dit is heel slecht voor de naam van Chinese geneeskunde, die medisch gezien veel te bieden heeft”, laat voorzitter Marcus Wijnalda weten.

Op Hookers.nl, een website waar bezoekers seksuele ervaringen uitwisselen, wordt gewaarschuwd geen informatie te publiceren over de heimelijke mogelijkheden in de Aziatische zaken. „Want ook de politie leest mee”, waarschuwt een van hen.