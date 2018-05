Hsl krijgt ruimte

Er komen zo’n 200.000 zitplaatsen per week bij. Begin 2019 gaat het om circa 50 procent meer stoelen dan nu, van 400.000 naar 600.000 per week. Zo’n snelle expansie op het spoor is nog niet eerder vertoond.

Het is volgens NS-topman Roger van Boxtel hard nodig om de enorme reizigersgroei op dit drukste spoortraject van Nederland op te vangen. Het aantal reizigers nam hier vorig jaar 25 procent toe, terwijl de eerdere prognose 10 procent was.

’Steeds aantrekkelijker’

„De korte reistijd van IC Direct is ook door de automobilist ontdekt. De economische voorspoed en de groei van het aantal luchtvaartpassagiers van en naar Schiphol zijn ook factoren die deze snelle treinroute steeds aantrekkelijker maken”, meent Van Boxtel.

Reisbrancheorganisatie ANVR verwacht deze zomer 10 procent meer Nederlandse luchtreizigers. „We zetten met spoed extra hsl-intercity’s in. De IC Direct-treinen worden samen met IC Brussel ook verlengd, is gisteren door de directie besloten”, aldus een NS-woordvoerder.

’Opgeknipt’

Uitbreiding van de capaciteit over de complexe hsl is volgens hem technisch nog niet zo makkelijk. „We gaan het aantal ritten in beide richtingen vergroten van vier naar vijf per uur. En elke trein krijgt een zevende rijtuig met ruim tachtig zitplekken boven op de huidige zes rijtuigen.”

In de NS-werkplaats in Watergraafsmeer worden de treinen ’opgeknipt’, waarna een nieuw deel ertussen wordt geplaatst. „Het gaat om speciale treinen die echt verbouwd moeten worden om over de hsl te kunnen rijden. Het is dus niet even een wagonnetje aankoppelen.”

35 rijtuigen per uur

Het resultaat is dat in de nieuwe dienstregeling 2019 elk uur 35 rijtuigen in beide richtingen tussen Amsterdam en Rotterdam via Schiphol razen. Dat is exclusief flitstreinen Thalys (Parijs) en Eurostar (Londen).

Woensdag doet de rechtbank Utrecht uitspraak in de zaak die ConsumentenClaim namens meer dan 10.000 gedupeerde spitsreizigers heeft aangespannen om genoeg zitplaatsen in de piekuren af te dwingen. „Anders de helft van het geld terug als mensen elke dag moeten staan”, is de eis.

’Soms hoort staan erbij’

Een NS-zegsman wil niet vooruitlopen op het vonnis. „Staan hoort er in de spits soms bij, net als files op de weg. Maar we doen ons uiterste best om waar mogelijk meer stoelen in te zetten, dat blijkt wel uit onze ingreep op de hsl”, stelt hij.

Daarnaast experimenteert NS volgens hem met kortingen in daluren en aan de randen van de spits om reizigers te spreiden. Ook de IC Direct-toeslag is tijdelijk voordeliger. „Dat biedt echter niet genoeg soelaas. De meeste mensen zijn afhankelijk van piekritten om op tijd op hun werk of studie te verschijnen. Daar kunnen wij niets aan veranderen.”