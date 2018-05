Rollende keukens uit hele wereld

Initiatiefnemer Igor Sorko, die al elf jaar verbonden is aan het festival, vertelt dat er dit jaar wel iets minder deelnemers dan voorheen staan. „Wij wilden zelf een iets grotere locatie, daarom hebben we een tent laten bouwen. Dit jaar is het aantal deelnemers uitgekomen op 107, waaronder dus uit Spanje, Italië, Luxemburg, Litouwen en Duitsland”, aldus Sorko. „Het wil overigens niet zeggen dat zij ook gerechten uit die landen verkopen.”

Het vijf dagen durende festival heeft dit jaar duidelijk zichtbare politiebewaking, nu er een ’mobiel steunpunt’ is geplaatst. Volgens Sorko voor het eerst. „Ze wilden wat meer zichtbaar zijn. Wij vinden dat prettig, maar er is in de afgelopen jaren nooit iets geks gebeurd. Ook is er geen dreiging.”

Ⓒ Ronald Bakker

Geen entree

Sorko hoopt dit jaar weer op een ’relaxte sfeer’. „Mijn moeder staat achter de bar, maar ook mijn kinderen werken er. Door geen entree te vragen, hopen we het zo toegankelijk mogelijk voor iedereen te houden.”

Sorko liet zich eerder inspireren door zijn vakanties in Frankrijk, waar hij op eetmarkten rechtstreeks uit de achterbak van auto's kon eten. Het populaire festival krijgt sindsdien jaarlijks vele aanmeldingen. „Daar moeten we echt uit selecteren. We hebben een aantal vaste stands, maar ook weer nieuwe dingen. Europees worden we ook als een van de bekendste foodtruckfestivals gezien.”