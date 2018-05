Minder broeikasgas uitgestoten in 2017

Ⓒ VIDIPHOTO

DEN HAAG - In Nederland is vorig jaar 1 procent minder broeikasgas uitgestoten dan in 2016. Dat blijkt uit cijfers van het CBS en RIVM. De daling komt vooral doordat er minder steenkool is verstookt voor de stroomproductie. In andere sectoren steeg deze juist door de groei van de economie.