Wit-Rusland schrapt niet-nucleaire status

Russische persbureaus citeren de centrale verkiezingscommissie van Wit-Rusland, die volgens hen stelt dat 65,2 procent van de mensen die hun stem uitbrachten voor de nieuwe grondwet stemde. De uitslag komt niet als een verrassing, aangezien president Aleksandr Loekasjenko Wit-Rusland met harde hand bestuurt en weinig oppositie tegen zijn beleid toestaat.

Met de nieuwe grondwet kunnen er voor het eerst weer kernwapens in Wit-Rusland worden geplaatst sinds het land daarvan afstand deed na de val van de Sovjet-Unie begin jaren negentig. „Als jullie kernwapens stationeren in Polen of Litouwen, langs onze grenzen, zal ik mij tot Poetin wenden om hem te vragen de kernwapens die ik heb weggegeven zonder enige voorwaarden weer terug te plaatsen”, waarschuwde Loekasjenko het Westen zondag.