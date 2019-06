Foto ter illustratie. Ⓒ Hollandse Hoogte

Een 24-jarige vrouw uit Nijmegen is omgekomen doordat zij hoogstwaarschijnlijk werd geëlektrocuteerd onder de douche in de Vietnamese kustplaats Hoi An. Het voorval wordt gemeld door reizigers in Vietnam. Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt de dood van de vrouw.