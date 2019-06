Studente Myrna (24) onder douche geëlektrocuteerd in Vietnam

Het voorval werd gemeld door reizigers in Vietnam. Inmiddels heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken de dood van de vrouw bevestigd.

De vrouw verbleef in een hostel in Hoi An, een populaire badplaats onder backpackers in het midden van het Aziatische land. Hoe het kan dat zij onder de douche onder stroom kwam te staan is nog onduidelijk. Ook is niet bekend om welk hostel het gaat en of er meer Nederlanders overnachten.

De stroomstoot onder de douche was dermate ernstig dat zij aan de gevolgen ervan is overleden, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Dat staat inmiddels in contact met familie van de vrouw en verleent consulaire bijstand, laat een woordvoerder weten.

De studentenvereniging heeft een memoriam op haar website geplaatst. Ⓒ N.S.V. Ovum Novum

De studente, lid van de Nijmeegse studentenvereniging Ovum Novum, was op reis door Azië en verbleef in de populaire kustplaats Hoi An. De vereniging heeft een overlijdensbericht geplaatst waarin de vrouw wordt beschreven als lief en betrokken. „We zullen haar ontzettend missen den de herinneringen aan wie ze was altijd levend houden.”

