Beetje trendvolger slaapt in rioolbuis

Dat constateert branchevereniging Recron op basis van informatie van de bij hen aangesloten recreatiebedrijven. „Mensen willen iets aparts. Iets dat ze zich de rest van hun leven herinneren. De trend is anderhalf jaar geleden ingezet. Inmiddels bestaan er eindeloos veel varianten op de reguliere verblijfsvorm. Er is voor ieder wat wils”, zegt een woordvoerder.

’Belevingshonger’

En ondernemers spelen slim in op de ’belevingshonger’ van Nederland. Voor een nachtje in een wijnvat van 23.000 liter in Stavoren betalen bezoekers minimaal 100 euro. Een midweekje in een rioolbuis in Lelystad kost ook ruim 100 euro.

Ook de Finse blokhut, de Limburgse vakwerktent, de pipowagen, paaltenten, Veluwse zwerfhutten, boswachtershuizen en boomhutten zijn populair, volgens Recron. Maar dat betekent niet dat verhuurders van reguliere bungalows lijden onder de trend van bizarre verblijfsvormen.

’Zitten praktisch vol’

Landal en Centerparcs doen ook goede zaken de komende dagen. Erik van Essen, commercieel directeur bij Landal, gaat een extreem druk hemelvaartweekend tegemoet. „We zitten praktisch vol. Maar liefst 97 procent van onze bungalows is bezet. Dat is flink meer dan vorig jaar, toen zaten we rond de 80 procent. De meeste bezoekers zijn Nederlanders die op vakantie gaan in eigen land.”

In Centerparcs is het al net zo druk, volgens operationeel directeur Mark Giethoorn. „Bijna alle huizen zijn bezet. Maar het is al een poosje druk vanwege de meivakantie. Dit is het laatste staartje. Zondag gaan veel mensen weer naar huis.”

Drukke avondspits verwacht

Ondertussen waarschuwt de ANWB voor een drukke spits woensdagavond. Juist omdat de meeste Nederlanders maximaal vier dagen vrij zijn, rijden ze met de auto naar nabijgelegen vakantiebestemmingen. De voorziet daarbij met name drukte op wegen rond en naar de Veluwe, de Friese meren en naar de kust. Dagjesmensen trekken naar verwachting naar attractieparken en outletstores bij Roermond.