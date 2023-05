Productie bij VDL Nedcar ligt plat door wilde staking

Een deel van de medewerkers in de autofabriek heeft dinsdag op eigen initiatief het werk neergelegd. Vakbond FNV keurt de actie af. „Heel onverstandig”, aldus Ron Peters (FNV).

De staking volgt op een dag van onderhandelen tussen vakbonden en VDL Nedcar-directie over aanpassing van het sociaal plan in het Eindhovense Van der Valk-hotel. Wat er precies na ruim zeven uur onderhandelen inhoudelijk uit de bus is gekomen, willen de partijen niet vertellen.

De een (VDL Nedcar) noemt het een constructief overleg, een ander zegt ’we zijn er niet uitgekomen’ en weer een ander beweert ’dat de boel niet is vastgelopen’.

Marathonzitting

Duidelijk is wel dat de bonden eerst hun achterban gaan informeren over de resultaten uit de marathonzitting in Eindhoven en de leden vervolgens gaan consulteren in een ledenraadpleging.

De georganiseerde leden van de vakbonden hebben de afgelopen dagen lauwtjes gereageerd op een verbeterd bod van de VDL Nedcar-directie. Hoewel dat werd afgewezen, bood het wel voldoende vertrouwen om de bonden maandag weer met de werkgever aan tafel te laten gaan. Reden ook om de stakingen in de autofabriek voorlopig op te schorten.

Op 3 en 4 mei braken er in de fabriek in Born wilde stakingen uit. Een aanzienlijk deel van de 3.800 medewerkers legde het werk neer. In de daaropvolgende week volgden – ditmaal onder leiding van de vakbonden - nog eens vier aaneengesloten dagen van reguliere werkonderbrekingen.

Aanleiding waren de vastgelopen gesprekken over aanpassingen in het huidige sociaal plan. Met het oog op de onzekere toekomst van de autofabriek, willen de vakbonden een upgrade van de huidige afspraken. VDL Nedcar zag daar tot voor kort weinig in en vond dat de bestaande afspraken volstonden. Omdat de medewerkers zich niet serieus voelden genomen door hun werkgever, legden zij eerder deze maand al boos het werk neer.