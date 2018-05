’Geen opdracht gekregen om gijzelnemers te doden’

Vier oud-collega’s zeggen dat de commandant zich tegen hen had beklaagd over de ’onmenselijke’ instructies, uitgevaardigd door toenmalig minister Van Agt (Justitie). Slechts een van de vier mariniers was aanwezig in Bovensmilde. De anderen kwamen pas jaren later bij het korps.

’Niemand bij mij geweest’

„Er is geen enkele autoriteit bij mij geweest met een dergelijke opdracht”, benadrukt de commandant. „De minister niet en ook de commandant van de Bijzondere Bijstandseenheid Mariniers niet”, reageert de oud-commandant beslist op de getuigenissen.

„Dat heb ik ook duidelijk gezegd tegen die vier mannen. Dat ik de opdracht zou hebben gekregen ’geen krijgsgevangenen te maken’, is gewoon niet waar. Wel heb ik altijd gezegd dat de manier waarop de aanval bij de trein was gepland, onvermijdelijk zou leiden tot dodelijke slachtoffers. Dat had misschien anders gekund. Ze hebben mijn opmerkingen daarover verkeerd geïnterpreteerd.”