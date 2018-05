Israël voert nieuwe aanvallen uit in Syrië

Foto ter illustratie Ⓒ AFP

BEIROET - Israël heeft opnieuw raketaanvallen uitgevoerd in Syrië. Het doelwit was een legerbasis ten zuiden van hoofdstad Damascus. Staatspersbureau SANA heeft beelden getoond van de ravage die de raketten hebben veroorzaakt. Daarop is te zien hoe de brandweer probeert meerdere vuurhaarden te blussen.