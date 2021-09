Ravage na profkraak bij winkel in centrum Alkmaar

Premium Binnenland

Breda schrikt van kidnap zestienjarige

De ontvoering van een 16-jarige jongen die dinsdagavond in Breda in een auto werd gedwongen en ruim twee uur later gewond in het water bij Hoek van Holland werd aangetroffen, houdt de gemoederen behoorlijk bezig in de Brabantse stad. Maar praten over wat er is voorgevallen en wat erachter kan zitten...