’Amsterdam gewaarschuwd voor belager Joods restaurant’

Advocaat Willem van Vliet van deze Saleh A. bevestigt dat zijn cliënt, die in afwachting van zijn proces nog altijd in Amsterdam woont, nu is opgenomen in de radicaliseringsaanpak. Hij weet ook van de eerste melding over signalen van radicalisering.

Bronnen van NRC zeggen dat de gemeente destijds ,,een verkeerde inschatting" heeft gemaakt. Een woordvoerder van waarnemend burgemeester Van Aartsen kan dat niet bevestigen: ,,Wij doen geen mededelingen over meldingen die worden gedaan bij het Meld- en adviespunt Radicalisering. Dat is vertrouwelijke informatie."

De Syriër wordt vervolgd voor vernieling en diefstal, terwijl zijn daad volgens de advocaat van de restauranteigenaar politiek-ideologisch gemotiveerd is.