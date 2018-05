Tot 30 jaar cel voor ’vergismoord’ Amsterdam

Onze verslaggever Mascha de Jong zat in de rechtszaal. Lees haar tweets onderaan dit artikel terug.

Verdachten Djurgen W., Cedric R. en Ullrich B. zijn veroordeeld tot straffen van respectievelijk 30, 26 en 18 jaar. Wendell R. kreeg een celstraf van 15 jaar opgelegd.

De rechtbank sprak Tony D. vrij van de belangrijkste verdenkingen (moord en poging tot moord), na een eis van dertig jaar cel. Volgens het OM is hij een van de twee schutters geweest. Ruim een week na het proces in maart stelde de rechtbank hem op vrije voeten omdat zij toen al concludeerde dat er niet genoeg bewijs tegen D. is. Hij kreeg vier maanden voor onder meer verboden wapenbezit.

Latumahina (31) werd op 8 oktober 2016 in de parkeergarage bij zijn woning in Amsterdam-West doodgeschoten. De daders hadden een ander doelwit op het oog, dat in hetzelfde appartementencomplex woonde en in een soortgelijke auto reed.

Tegen de zeven verdachten was door het Openbaar Ministerie (OM) tot dertig jaar cel geëist.

Bekijk ook: Nabestaanden Djordy willen levenslang voor verdachten