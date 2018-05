Politie schiet op auto na wilde rit Groningen

De achtervolging eindigde op de toerit van de A7 bij Hoogkerk, waar de politie op de auto schoot. Ⓒ Persbureau Meter

GRONINGEN - De politie in Groningen heeft schoten gelost bij een arrestatie van een bestuurder die met zijn auto op de vlucht was geslagen. Niemand raakte gewond. De verdachte, een 42-jarige Amsterdammer, is aangehouden. Waarom de man ervandoor ging, is nog onduidelijk.