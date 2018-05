Buitenlandminister VS opnieuw in Noord-Korea

In het geheim sprak Pompeo vorige maand, toen hij officieel nog buitenlandminister moest worden, met Kim. Ⓒ AFP

WASHINGTON - De nieuwe Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken is opnieuw in Noord-Korea om naar verluidt de ontmoeting tussen president Donald Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un voor te bereiden. Mike Pompeo kwam woensdag aan in hoofdstad Pyongyang.