Valentijn Driessen peinst er na uitglijders niet over om te stoppen met voorspellingen: ’Het blijft woest aantrekkelijk’

Het is nietszeggend, maar tegelijk woest aantrekkelijk. Voorspellingen doen. ’Prominenten Voorspellen’ is in de seizoengids van Voetbal International de best gelezen pagina van de 275 in totaal. Dertien uitverkorenen mogen de eindstand van de Eredivisie voorspellen. Dit is het zestiende seizoen in successie, maar het is nooit iemand gelukt: alle achttien goed.

Ⓒ ANP/HH, Floris Lok