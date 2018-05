Zaak verbod Satudarah gaat verder

De motorclub handelt volgens het OM in strijd met de openbare orde en heeft een subcultuur ontwikkeld die geweld verheerlijkt.

Het is aan justitie om te bewijzen dat Satudarah een vereniging is en dat de strafbare feiten vanuit die vereniging worden gepleegd. „Het recht op een vereniging is een groot goed”, zei de officier van justitie eerder. Maar niet als de samenleving daardoor in gevaar komt, aldus de officier.

In een soortgelijke civiele procedure eind vorig jaar tegen Bandidos gaf de rechter het OM gelijk: de motorclub werd per direct verboden. Het verbod geldt in Nederland voor zowel de nationale als internationale afdeling.

