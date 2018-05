Verdachte liquidatie Breda praat mond voorbij tegen undercover

Wat David J. precies heeft gezegd en hoe belastend zijn verklaring is, is niet precies duidelijk. Zijn voorarrest werd vorige week verlengd tot de eerste openbare zitting in juni.

Woonwagenbewoner Peter van der Linde uit Breda was een bekende in het criminele milieu en een vriend van oprichter Klaas Otto van motorclub No Surrender. De voormalig leider van de motorclub heeft begin april ook een verklaring afgelegd over de moord.

Van der Linde werd begin januari vorig jaar doodgeschoten bij een café in Breda. Vermoedelijke schutter Corné R. zit al meer dan een jaar vast. Piet S. uit Etten-Leur, die het slachtoffer het café uit lokte, werd vorig maand ook voor de tweede keer aangehouden. Volgens de politie bestuurde David J. de vluchtauto.

Het Openbaar Ministerie wil niks zeggen over de undercoveractie. De advocaat van David J. zwijgt eveneens.