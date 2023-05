Deur Rotterdams café beschadigd na explosie

Omdat er onduidelijkheid was of de situatie veilig was, is uit voorzorg de weg in beide richtingen enige tijd afgesloten geweest.

Er is nog niemand aangehouden. Het café heeft sinds begin deze maand een nieuwe eigenaar, meldt de voormalige uitbater op de website. Of de explosie gericht is aan de nieuwe eigenaar kan de politie niet zeggen.

Maandagavond was ook al een incident met een explosief. Met vermoedelijk vuurwerk is een brievenbus van een portiekwoning opgeblazen aan de Generaal van der Heijdenstraat in de wijk Crooswijk.