Doden door instorten Chinese mijn, tientallen mensen zitten vast

Staatsmedia melden dat honderden reddingswerkers ter plaatse zijn. Zij hebben zeker acht mensen uit de mijn gehaald, van wie er twee niet meer in leven zijn. De rest is naar het ziekenhuis gebracht.

De kolenmijn in Binnen-Mongolië, een autonome regio die grenst aan Mongolië en Rusland, stortte door nog onbekende reden in. De veiligheid van Chinese mijnen is de laatste decennia verbeterd, maar ongelukken komen er nog steeds voor.