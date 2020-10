Slachtoffer ’vergismoord’ was cokeverdachte

Serdar Ay was verdachte in een groot cocaïneproces, maar ontkende betrokkenheid.

De 33-jarige Serdar Ay die vorige week werd geliquideerd in Amsterdam-Osdorp en slachtoffer zou zijn van een ’vergismoord’ was verdachte in het grote cocaïneproces genaamd Tanybryn, dat volgende week dient. De politie Amsterdam sluit dan ook niet uit dat Ay wel degelijk het beoogde doelwit was.