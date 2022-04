Bijna acht jaar cel in hoger beroep voor aanslag op coffeeshops Delft

Een voorbijganger raakte gewond in zijn gezicht doordat een uit de handgranaat afkomstig kogeltje in zijn gezicht is geschoten. „Een levensgevaarlijke aanslag” noemt het gerechtshof Den Haag het. De man heeft altijd ontkend de dader te zijn geweest en ging in hoger beroep.

De man is daarnaast door het hof veroordeeld voor het bezit van de handgranaten, twee vuurwapens in een auto te Noordwijk en een vuurwapen in een auto te Den Haag. De straf pakt lager uit dan de strafeis. Het Openbaar Ministerie had bij het hof een celstraf van tien jaar geëist, gelijk aan het vonnis van de rechtbank in 2019. Het is de tweede lange straf voor B., die in 2002 zestien jaar celstraf en tbs opgelegd kreeg voor een drievoudige moord in Scheveningen.

De tweede verdachte, Dean P. (26) uit Den Haag, zou volgens het OM de scooter hebben bestuurd. Hij werd vrijgesproken voor betrokkenheid bij de aanslag wegens gebrek aan bewijs. Ook de rechtbank had hem vrijgesproken. Hij kreeg wel twintig maanden cel voor wapenbezit en pogingen een wapen te verkopen en voor het beïnvloeden van een getuige.