Nachtelijke herrie in Zwanenburg door busje

De politie kwam ter plekke. In de bus bleek een aggregaat te zitten die plotseling was aangesprongen. Aangezien de eigenaar van de bedrijfsbus op vakantie bleek te zijn werd even voor vier uur de brandweer erbij gehaald.

De hulpdiensten leken het aggregaat op geen enkele manier uit te krijgen. Uiteindelijk werd besloten om een gat te maken in de metalen achterdeur. Tegen vijven keerde de rust terug in Zwanenburg. De politie heeft vanwege het gat in de deur de bus weg laten slepen.

Het is nog onduidelijk waardoor het aggregaat is aangeslagen, mogelijk heeft er iemand met een zender door de straat gelopen.