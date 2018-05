Omwonenden worden gek van Haagse shishalounge

De PVV stelt samen met de ChristenUnie/SGP vragen aan het gemeentebestuur naar aanleiding van veel klachten. „Ik ben deze week uit mijn huis gevlucht, omdat ik me niet meer veilig voel en ga ook niet meer terug”, zegt een omwonende, die niet met zijn naam in de krant wil.

„Ernstige geluidsoverlast, intimidatie, vernieling en bedreiging”, somt de buurtbewoner de problemen op. „De overlast is in september vorig jaar opgelaaid. In de achterste ruimte wordt tot ver na de officiële sluitingstijd hard gepraat en gejoeld, ook over zaken die het daglicht niet kunnen verdragen.”

Politie doet niets

Geen nacht kan er doorgeslapen worden. Meerdere omwonenden doen hun beklag bij de politie en de gemeente Den Haag, maar niets helpt, zeggen ze. „Wij worden als bewoners van het kastje naar de muur gestuurd en moeten ons verhaal telkens van begin af aan vertellen tegen de politie. Er wordt helemaal niets met onze klachten gedaan.”

Praten met de eigenaar is ’niet uitnodigend’ omdat iemand van de shishalounge al eerder verhaal kwam halen na klachten. De eigenaar wil ook geen reactie geven aan deze krant.

„In november 2017 werd Carte Blanche voor drie maanden gesloten na een handhavingsactie waarbij drugs werden aangetroffen, maar ging daarna weer open als shishalounge”, meldt de omwonende. De overlast begon van voren af aan.

Inbraak

Na een incident deze week is de maat vol. Meerdere mannen vluchtten via de tuinen aan de achterkant weg toen de politie aanklopte voor een handhavingsactie. Tijdens deze vlucht werd getracht het pand van een van de omwonenden te betreden. „Nu is het genoeg geweest. Die toko moet dicht. Ik ga aangifte doen van poging tot inbraak”, aldus de bewoner.

De PVV en ChristenUnie/SGP scharen zich achter de Hagenaars. „Ik wil keiharde handhaving op wat daar gebeurt”, zegt PVV-raadslid Willie Dille. „Elders in de stad hoeft er maar een bloembak te ver van de winkel af te staan en er staat al een dikke boete tegenover. Deze bron van de overlast moet worden weggehaald.”

De partijen sturen aan op sluiting en willen dat er een integrale aanpak komt voor shishalounges. De politie meldt dat de zaak bij de gemeente ligt vanwege de raadsvragen die zijn gesteld. „Maar er wordt absoluut aandacht besteed aan de klachten.” De gemeente wil nog niet reageren. „Wij wachten eerst de vragen af. Dat is de gebruikelijke weg”, aldus de woordvoerder.