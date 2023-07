Bij woning Capelle aan den IJssel ging al eerder explosief af

Oskam doet dit vanwege bedreiging van de openbare orde. „Vreselijk dat dit weer gebeurt in dezelfde straat in Capelle. De politie doet onderzoek in de hoop dat de daders kunnen worden opgespoord. In een woonwijk willen we ontploffingen zoals deze niet. Dit is levensgevaarlijk, ook voor totaal onschuldige mensen. Deze ontploffing is nu de zoveelste in de regio en we moeten dit snel een halt toeroepen”, aldus Oskam.

Bewoners van het pand hebben onder begeleiding enkele persoonlijke spullen kunnen ophalen waarna het pand is gesloten. Zij verblijven inmiddels op een ander adres.

Niet voor het eerst

Het huis was in mei ook al doelwit van een aanslag, aldus een woordvoerder van de politie. Door de explosie bij de woning aan de Ericastraat sneuvelde een ruit en brak een klein brandje uit. Niemand raakte gewond. Volgens een woordvoerster van de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond kwam de melding over de explosie om 00.15 uur bij de politie binnen. De melder zei dat er in de woning vlammen te zien waren. Het vuur werd nagenoeg meteen geblust.

Begin mei ging in de portiek van de woning eveneens een explosief af dat schade veroorzaakte. Oskam sloot ook toen de woning voor twee weken. Ook de naastgelegen woning waarmee ze de portiek deelt, werd tijdelijk gesloten. Voor geen van beide aanslagen is iemand aangehouden, zegt de politiewoordvoerder.

Capelle aan den IJssel ligt vlak bij Rotterdam, waar dit jaar al meer dan vijftig explosies zijn geweest die veelal in verband worden gebracht met de drugshandel. Of de ontploffingen in de Ericastraat verband houden met die in Rotterdam kan de politie niet zeggen. Eerder zijn verdachten uit Capelle aan den IJssel aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij aanslagen in Rotterdam.