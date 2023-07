Bij woning Capelle aan den IJssel ging al eerder explosief af

Volgens een woordvoerster van de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond kwam de melding over de explosie om 00.15 uur bij de politie binnen. De melder zei dat er in de woning vlammen te zien waren. Het vuur werd nagenoeg meteen geblust.

Begin mei ging in de portiek van de woning eveneens een explosief af dat schade veroorzaakte. Burgemeester Peter Oskam van de Zuid-Hollandse gemeente sloot de woning toen voor twee weken. Ook de naastgelegen woning waarmee ze de portiek deelt, werd tijdelijk gesloten. Voor geen van beide aanslagen is iemand aangehouden, zegt de politiewoordvoerder.

Capelle aan den IJssel ligt vlak bij Rotterdam, waar dit jaar al meer dan vijftig explosies zijn geweest die veelal in verband worden gebracht met de drugshandel. Of de ontploffingen in de Ericastraat verband houden met die in Rotterdam kan de politie niet zeggen. Eerder zijn verdachten uit Capelle aan den IJssel aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij aanslagen in Rotterdam.