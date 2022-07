Vernietigende conclusies onderzoek seksueel misbruik Brits Telford

Het onderzoek in Telford vertoont grote gelijkenis met inmiddels afgeronde onderzoeken in de Noord-Engelse steden Rotherham en Rochedale. Georganiseerde netwerken van veelal Aziatische oorsprong konden vrijwel ongehinderd honderden, en in het geval van Telford, meer dan duizend jonge vrouwen misbruiken, veelal in gezinnen die afhankelijk waren van uitkeringen en sociale diensten. De autoriteiten keken ernaar en deden niets. In veel gevallen waren ze bevreesd om van racisme te worden beschuldigd als de politie of de sociale diensten zouden ingrijpen.

De meeste details van het huidige onderzoek zijn begin 2018 al naar buiten gekomen. Toen reageerde het land in een golf van verontwaardiging over het gebrek aan initiatief van de betrokken autoriteiten. Ze leken zich meer zorgen te maken over de daders, dan zich te bekommeren over de slachtoffers.

De meisjes raakten via ’vriendjes’ verstrikt in het netwerk, zo blijkt uit het onderzoek. Daarna werden ze systematisch misbruikt door een uitgebreid netwerk van mannen. De resultaten van het onderzoek vertonen veel overeenkomsten met misbruiken elders. In de stad Rotherham in Yorkshire ging het zelfs om ongeveer 1400 misbruikte vrouwen en meisjes. Maar omdat Rotherham met 250.000 inwoners twee keer zo groot is als Telford wordt het misbruik in Telford gezien als het meest grootschalige in Engeland.

Duizend vrouwen en meisjes

Het nu gepubliceerde onderzoek is gedetailleerder dan de eerder naar buiten gekomen berichtgeving. Maar het omvang is niet groter dan eerder werd aangegeven. In totaal zijn meer dan duizend jonge vrouwen en meisjes van soms elf jaar jarenlang seksueel misbruikt. Daarbij werden vaak geen voorbehoedsmiddelen gebruikt. Het zorgde ervoor dat tal van slachtoffers zwanger werden. In de meeste gevallen volgde abortus, maar tal van jonge meisjes baarden ook kinderen na misbruik.

Ook uit dit onderzoek blijkt dat er nauwelijks een antenne was bij de politie, of bij sociale diensten over het massale misbruik. Er werd gemakzuchtig verondersteld dat dit het meestal ging om een vorm van tienerprostitutie in plaats van systematisch misbruik. En als er al zorgen werden getoond dan werden onderwijzers en medewerkers van sociale diensten niet serieus genomen door de politie, of zelfs actief tegengewerkt bij het deponeren van klachten.

Na de aanvankelijke commotie rond het misbruik zijn in 2012 zeven mannen van Aziatische komaf tot gevangenisstraffen veroordeeld. Maar volgens het dinsdag gepubliceerde onderzoek is het de vraag of de autoriteiten in Telford echt iets hebben geleerd van het schandaal. Een gespecialiseerd team dat toekomstig misbruik moest voorkomen werd opgeheven als gevolg van bezuinigingen.