Marechaussee houdt gezochte Roemeen (36) aan bij Gelderse Beek

Ⓒ ANP

BEEK - De Koninklijke Marechaussee heeft woensdag in de buurt van het Gelderse Beek in de gemeente Berg en Dal een 36-jarige Roemeense man aangehouden die gezocht werd in Roemenië, meldt de marechaussee donderdag.