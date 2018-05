Zo veel mensen hebben de ziekte van Lyme in jouw regio

Het aantal mensen met Lyme is fors hoger in het noordoosten. Teken leven namelijk in natuurgebieden met een vochtige bodem en die zijn er veel in Drenthe, Overijssel en delen van Gelderland. Vooral daardoor is het aantal gevallen van Lyme in het noordoosten het hoogst.

Zo werkt de kaart

De regionale verschillen zijn te zien op de interactieve kaart van LocalFocus. Door je gemeente in te tikken in het zoekveld, kun je de gewenste gegevens tevoorschijn halen. Ook kun je met je muis over de regio’s navigeren om de plaatsnaam te zien (voor desktop).

Wanneer krijg je de ziekte van Lyme?

Van de mensen die door een teek gebeten worden, wordt ongeveer twee tot drie procent besmet met de ziekte van Lyme. Wanneer de teek binnen 24 uur na de beet wordt verwijderd of als iemand een heel sterk afweersysteem heeft, kan het zijn dat het lichaam de bacterie zelf overwint. Daarnaast is niet elke teek besmet.

Volgens de onderzoeker draagt ongeveer twintig procent van de teken de bacterie bij zich die Lyme veroorzaakt. Wanneer de ziekte niet snel wordt ontdekt, kan de bacterie onder andere zorgen voor zenuwpijn en -uitval en gewrichts-, huid- of hartklachten.