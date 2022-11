Spanning in de lucht Zuid-Korea detecteert 180 gevechtsvliegtuigen van Noord-Korea, zet zelf 80 straaljagers paraat

Kopieer naar clipboard

Ter illustratie Ⓒ AP

SEOUL - Zuid-Korea heeft vrijdag zo’n tachtig straaljagers ingezet, nadat het meer dan 180 militaire vliegtuigen van Noord-Korea in de lucht had gedetecteerd. Dat heeft het ministerie van Defensie in Seoul gemeld.