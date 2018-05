Nieuw meetsysteem moet bandenpech en files voorkomen

In eerste instantie wordt onderzocht of het meetsysteem goed functioneert. De bandenspanning van alle vrachtwagens boven de 3,5 ton die over de rechterrijstrook rijden wordt gemeten. Weggebruikers zien in deze fase alleen een meetlocatie met camera en een informatiebord.

In het najaar begint de tweede fase, waarin Rijkswaterstaat chauffeurs of bedrijven actief informeert als banden niet op spanning zijn. Momenteel wordt nog gekeken hoe dit het beste kan.

Files

Bandenpech bij vrachtwagens veroorzaakt veel verkeershinder, omdat vaak een rijstrook moet worden afgesloten. Rijkswaterstaat voert het project samen uit met het Havenbedrijf Rotterdam en de Verkeersonderneming, een samenwerkingsverband van onder meer de gemeente Rotterdam en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.