Stervende Naomi (22) uitgelachen door ambulancedienst

In Frankrijk is flinke ophef ontstaan over de zaak nadat een nieuwssite de opname publiceerde op verzoek van de familie van het slachtoffer.

Te horen is hoe Naomi meerdere malen om hulp vraagt en aangeeft enorme buikpijn te hebben. „Ik denk dat ik doodga”, zegt ze, waarna de 22-jarige een zeer opmerkelijk antwoord krijgt. „Inderdaad, op een dag zult u doodgaan, net als wij allemaal.”

Een ambulance werd niet langsgestuurd. In plaats daarvan besprak de hulpverleenster het gesprek met een collega. „Ze vertelde me dat ze doodging, nou dat was te horen aan haar stem!”, zei de telefoniste lachend.

Te laat

Naomi belde de huisartsenpost, waarna ze pas uren later een dokter aan de lijn kreeg. De dokter stuurde wél een ambulance langs. Maar de hulp kwam te laat. In het ziekenhuis bleek dat meerdere organen waren uitgevallen na inwendige bloedingen. Naomi kreeg dezelfde dag nog een hartstilstand en overleed.

Het ziekenhuis in Straatsburg is na het horen van de opnames een onderzoek gestart. Ook de nabestaanden hebben justitie gevraagd onderzoek te doen. Naomi overleed op 29 december.