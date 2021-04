Grapperhaus niet te spreken over avondklok-uitspraken Kuipers

Grapperhaus blijft ervan overtuigd dat de avondklok wel heeft gewerkt. „We hebben die avondklok ingesteld omdat uit internationaal onderzoek zou blijken dat het 8 tot 10% zou kunnen schelen. En inderdaad, het is al na een week gebleken dat de mobiliteit met zo’n 10% terugliep. En in die bewegingen, op straat en in de buurt, daar zit de besmettingskans. Ik denk dat het heel goed is geweest dat we onszelf hebben geholpen door 3 maanden met zo’n avondklok te werken.”

Toen de avondklok naar 10 uur ’s avonds werd opgeschoven, heeft dat volgens Grapperhaus „een substantiële bijdrage gescheeld.” „Toen is het echt wat minder geworden.”

Geen terugkeer avondklok

Een terugkeer van de impopulaire maatregel ziet Grapperhaus niet snel gebeuren. „We moeten het nu echt hebben van vaccinatie en immuniteit. We hebben nu gezegd ’nu stoppen we ermee’, en in het jaargetijde waar we nu in zitten verwacht ik zelf nog weinig nut van de avondklok.”

De actiegroep Viruswaarheid heeft al gezegd de uitspraken van Kuipers mee te nemen bij een nieuwe rechtszaak over de avondklok. Maandag vindt een kort geding plaats. Grapperhaus maakt zich geen zorgen over de gang naar de rechter. „We hebben in februari het debat gevoerd of de avondklok juridisch goed in elkaar zat, en het gerechtshof heeft heel overtuigend ’ja’ gezegd, dus daar heb ik geen twijfel over.”