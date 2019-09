Minister waarschuwt islamitische hogeschool

Akgündüz heeft op de Turkse televisie een aantal uitspraken gedaan die volgens een onafhankelijke commissie discriminerend zijn. De hogeschool moet van de D66-bewindsvrouw afstand nemen door een verklaring te plaatsen in een landelijk dagblad en op de website van de IUASR.

Als de hogeschool weigert, grijpt Van Engelshoven in en pakt ze de bevoegdheid af om graden te verlenen aan studenten. De instelling is daarmee niet langer een hogeschool. De rector heeft onder meer gezegd dat Gülen-aanhangers met de zegen van de koran doodgemaakt mogen worden. De Gülen-beweging wordt door de Turske regering verantwoordelijk gehouden voor de mislukte staatsgreep, al is dat tot nog toe niet bewezen.

„Ik sta voor de kwaliteit van al het hoger onderwijs in Nederland. Daar hoort bij dat alle hoger onderwijsinstellingen zich inzetten voor de bevordering van het maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef van hun studenten”, zegt Van Engelshoven. „Volgens de wet houdt dat ten minste in dat de instelling en vertegenwoordigers daarvan geen discriminerende uitspraken doen. Daarom is deze waarschuwing nu op z’n plaats.’’

De IUASR staat voor Islamic University of Applied Sciences Rotterdam. De school is het niet eens met de waarschuwing van de minister en stapt naar de rechter.