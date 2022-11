Lig je wakker komende nacht? ’Tientallen vallende sterren goed zichtbaar’

Buitenland

Historische test in heelal: ruimterots op andere koers gebracht

Een test om de aarde te behoeden voor de inslag van een ruimterots zoals een komeet, is geslaagd. Nadat wetenschappers met opzet een ruimtesonde tegen zo’n rots lieten botsen, is de koers van die zogenoemde asteroïde gewijzigd. Het is de eerste keer dat de mensheid de beweging van een hemellichaam h...