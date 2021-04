Acties treffen reiziger: woensdagochtend deels geen treinen rond Amsterdam en Utrecht

„De reizigers die nu in de trein zitten, hebben het openbaar vervoer echt nodig. Omdat ze bijvoorbeeld in een cruciale sector werken of mantelzorger zijn. Voor hen zijn we het afgelopen jaar juist zoveel mogelijk blijven rijden. En voor deze reizigers is het moment van deze acties dan ook erg ongelukkig. We doen er alles aan om toch vervoer te kunnen bieden door bussen in te zetten”, zegt Martijn Mentink, concessiedirecteur Connexxion (eindverantwoordelijk voor onder meer de Valleilijn en de Breng trein).

Ook reizigersorganisatie Rover veroordeelt de actie. „Het is absurd dat reizigers en vervoerders de duepe worden van acties waar ze part noch deel aan hebben”, zegt directeur Freek Bos. „Het is schandalig dat over de rug van de reiziger een conflict wordt uitgevochten. Er zijn ook andere manieren om nader tot elkaar te komen.”

Juist in deze coronatijd heeft het openbaar vervoer een essentiële taak om ervoor te zorgen dat onder meer medisch personeel op tijd in het ziekenhuis komt en dat komt nu in gevaar. Het is een te makkelijke manier van actie voeren. Goed dat een vakbond opkomt voor zijn mensen, maar niet zo”, stelt Bos.

Ontregeld

Volgens FNV Spoor worden de acties van woensdag tot en met vrijdag van 06.00 uur tot 08.00 uur gevoerd. Dat betekent dat het treinverkeer pas na die tijd kan worden opgestart en dat kost tijd, zegt ProRail. Daarom verwacht het bedrijf dat het treinverkeer die drie dagen tot in ieder geval 10.00 uur ontregeld zal zijn.

De acties bij posten voor verkeersleiders worden per regio gevoerd. Woensdag zullen reizigers dat merken in de regio’s Utrecht, Amsterdam en Alkmaar. Donderdag is dat in de regio’s Den Haag, Rotterdam, Dordrecht en Roosendaal, en vrijdag in de regio’s Eindhoven, Maastricht, Arnhem, Zwolle en Groningen. ProRail adviseert om op deze dagen voor vertrek een reisplanner te raadplegen voor actuele reisinformatie.

Op zaterdag 1 mei heeft de FNV een landelijke 24-uursstaking gepland, vanaf 05.00 uur. „Als die landelijke actie doorgaat, is er de hele dag in het hele land geen treinverkeer mogelijk”, zegt een ProRail-woordvoerder.