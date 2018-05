Doden bij opstand in gevangenis voor terroristen

In de zwaarbeveiligde gevangenis zitten veroordeelde terroristen en verdachten van terrorisme. Ⓒ EPA

JAKARTA - Zeker vijf politieagenten en een gevangene zijn gedood bij gevechten tussen de Indonesische politie en islamitische militante gevangenen in een gevangenis in Depok op West-Java. De gevangenen hebben nog een agent in gijzeling. Dat meldt een woordvoerder van de nationale politie. In de zwaarbeveiligde gevangenis zitten veroordeelde terroristen en verdachten van terrorisme.