Examenfeestjes voor de deur, veel ouders met dilemma’s: ’Vooral niet de politieagent uithangen’

Door Jimmy Leenders Kopieer naar clipboard

De periode van examenfeestjes brengt veel dilemma’s met zich mee. Ⓒ ANP/ beeldbewerking De Limburger

De eindexamenuitslagen komen eraan en in veel gevallen betekent dat: tijd voor een feestje. Maar dan? Elk jaar opnieuw stelt het ouders voor dilemma’s. Want wat mag je kind wel of niet? En hoe voorkom je dat een examenfeest uitmondt in een slagveld?