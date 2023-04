Man (23) uit Sittard opgepakt in onderzoek naar dood Xavier Durlinger

Na Luca M. (20) is dit de tweede arrestatie in het onderzoek naar de moord op Xavier. Luca M. werd in juni na een voorarrest van ruim twee weken vrijgelaten. Hij wordt wel nog als verdachte gezien. Dat meldt De Limburger.

De pas 19-jarige Xavier Durlinger werd op 11 mei voor het laatst gezien en een dag later als vermist opgegeven. Ruim een week later werd het lichaam van Xavier gevonden op de Kollenberg in Sittard. De politie heeft aangegeven rekening te houden met meerdere scenario’s. De tiener kan slachtoffer zijn geworden van een persoonlijk conflict, maar wordt er ook nadrukkelijk gekeken naar het drugsmilieu. Hij was immers voor zijn dood loopjongen voor drugscriminelen.

Woning doorzocht

Het was lang stil sinds de vrijlating van verdachte Luca M. ondanks meerdere uitzendingen van Opsporing Verzocht over de zaak en een oproep van comedian Jay Francis. Begin maart van dit jaar werd door de politie een woning in de Sittardse Saffierstraat doorzocht. Die dag werd er ook iemand aangehouden. Of die doorzoeking en de arrestatie van maandagmorgen met elkaar te maken hebben, is vooralsnog onbekend.

In één van de uitzendingen van Opsporing Verzocht is er aandacht besteed aan een man die al fietsend, op 11 mei ter hoogte van Bezinningshuis Regina Carmeli op de President Kennedysingel, is vastgelegd door bewakingscamera’s. Het is deze man die maandag is gearresteerd. Hij zit vast in alle beperkingen en mag daarom geen contact hebben met de buitenwereld.