Cel voor meesteres Angela wegens chantage van ’slaven’

„Ik weet waar je woont”, „Je hebt tijd genoeg gehad. Ik stuur mijn chauffeur langs” en „Ik ga de foto’s online zetten, met uitleg wat voor smeerlap je bent”, stuurde de vrouw volgens BN DeStem aan haar ’slaven’. De Oosterhoutse zette daarmee de mannen onder druk door aan te geven dat ze foto’s zou publiceren en naar haar geliefden zou sturen als ze niet met geld over de brug zouden komen. Hierdoor wist ze tussen eind 2015 en eind 2016 bij drie slachtoffers 1000 euro, 750 euro en 11.000 euro los te peuteren.

Contact via sekssite

Via een sekswebsite zochten de mannen het eerste contact met de dertiger. Op WhatsApp ontstond vervolgens een uitwisseling van berichten. De vrouw liet de mannen een seksueel getinte foto maken in onderdanige posities. Zij hadden ook haar meesteresnamen Grace of Sharon op hun borst geschreven. De ’slaven’ betaalden daarvoor, zo meldt de regionale krant.

In eerste instantie leek er daarmee geen vuiltje aan de lucht. Totdat er bedreigingen volgden en een man uit Kaatsheuvel aan de bel trok. Hij betaalde zijn meesteres 1000 euro maar zijn geliefde kreeg vervolgens alsnog de pikante foto te zien. Daarna volgden de aangiftes van drie andere slachtoffers.

’Hoorde bij het spel’

Volgens de vrouw was er geen sprake van chantage omdat het bang maken van de mannen onderdeel was van het spel. „Het hoorde bij de vernedering.” De rechter ziet het anders omdat er geen ’chantage-optie’ in het spel zat. Ze gaat tegen de uitspraak in beroep.

F. is uiteindelijk veroordeeld in drie zaken, voor een vierde wordt ze vrijgesproken. „Uit het dossier blijkt niet dat de man een naaktfoto aan haar heeft gestuurd”, aldus de rechter. Hij betaalde 11.000 euro aan de vrouw en nam volgens de rechtbank ook teveel initiatief.